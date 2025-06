Michel Gondry dirigerà Les Petites Peurs, il suo primo film horror

Michel Gondry è pronto a intraprendere un percorso completamente nuovo. Dopo aver messo da parte il film Golden, un progetto già girato con Pharrell Williams che con ogni probabilità non arriverà mai in sala, il regista francese tornerà dietro la macchina da presa con Les Petites Peurs (Le piccole paure), il suo primo film horror.

Di cosa parla il prossimo film di Michel Gondry?

La storia ruoterà attorno a due bambine che scoprono per caso un teschio umano sepolto nel giardino di casa. Questa scoperta scatenerà una serie di eventi oscuri e porterà all'apertura di un'indagine condotta da un poliziotto interpretato da Gilles Lellouche, determinato a svelare la verità dietro al macabro ritrovamento. Nel cast ci sarà anche Bastien Bouillon, apprezzato a Cannes per il film Leave One Day, che vestirà i panni del padre delle due protagoniste. Le riprese di Les Petites Peurs si svolgeranno in Francia tra gennaio e marzo 2026.

Kate Winslet e Jim Carrey in una scena di Se mi lasci ti cancello

Il film rappresenta un'importante svolta nella carriera di Gondry, che finora si era distinto per il suo stile creativo e surreale in opere come Se mi lasci ti cancello, The Science of Sleep e Be Kind Rewind.

Il produttore Georges Berman ha descritto l'atmosfera di Les Petites Peurs come un mix tra l'estetica onirica del celebre videoclip Human Behaviour di Björk e la tensione visiva de La morte corre sul fiume di Charles Laughton, suggerendo un approccio stilizzato ma profondamente inquietante.

Gondry, conosciuto per la sua capacità di fondere immaginazione e sentimento, non aveva mai affrontato prima d'ora il genere horror, ma questa nuova sfida sembra offrirgli l'occasione perfetta per esplorare territori narrativi inediti senza rinunciare al suo tocco personale.