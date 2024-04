Halle Bailey star del nuovo film musical diretto da Michel Gondry ispirato all'infanzia di Pharrell Williams

Halle Bailey, recentemente star del film live-action La Sirenetta e dell'adattamento per il grande del musical Il Colore Viola, sarà una delle protagoniste del nuovo film diretto da Michel Gondry.

Il progetto non ha ancora un titolo ufficiale e sarà prodotto da Universal Pictures.

I primi dettagli del progetto

Il film, anche in questo caso di genere musical, avrà nel proprio cast Kelvin Harrison Jr., e Da'Vine Joy Randolph, recentemente vincitrice del premio Oscar.

Il progetto diretto da Michel Gondry si basa su uno script di Martin Hynes (Toy Story 4) e Steven Levenson (Tick, Tick... Boom!), basandosi sui racconti di Pharrell Williams legati al quartiere Atlantis Apartment, dove ha trascorso l'infanzia.

La storia sarà ambientata durante l'estate del 1977 a Virginia Beach.

Una foto di Halle Bailey

La carriera della protagonista

Per ora non è stato svelato il ruolo affidato a Halle Bailey nel nuovo progetto.

Nel 2023 la giovane star ha avuto la parte di Ariel in La Sirenetta e ha recitato in Il colore viola con protagonisti Blitz Bazawule, Fantasia Barrino, Danielle Brooks e Taraji P. Henson.

La giovane attrice è stata inoltre la star delle serie Black-ish e del relativo spinoff Grown-ish.

Insieme alla sorella Chloe, inoltre, ha avuto una lunga carriera musicale e ha intrapreso la sua carriera da solista incidendo il singolo Angel, che le ha fatto conquistare una nomination ai Grammy come Miglior canzone r&b.