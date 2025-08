Michel Gondry completa Golden, ma Pharrell ferma tutto: il film sul cantante resta nel cassetto

Golden, il film diretto da Michel Gondry e ispirato all'infanzia di Pharrell Williams, è stato ufficialmente accantonato. Il progetto, annunciato come un biopic musicale fuori dagli schemi, è stato completato ma mai distribuito, e il motivo sembrerebbe più complesso delle "divergenze creative" dichiarate in via ufficiale.

Secondo quanto trapelato da fonti vicine alla produzione, Gondry avrebbe portato a termine le riprese con soddisfazione, e le prime proiezioni test sarebbero state promettenti. Tuttavia, Pharrell non avrebbe apprezzato il risultato finale, arrivando a interrompere bruscamente la post-produzione.

Pharrell e Gondry avevano due visioni creative molto distanti

Una fonte interna riferisce che, durante la fase di montaggio, Pharrell si sarebbe trovato in disaccordo con l'approccio registico di Gondry, che avrebbe privilegiato un linguaggio più poetico e impressionista, lontano dalle convenzioni del biopic tradizionale. L'artista, co-produttore e co-sceneggiatore del progetto, avrebbe invece desiderato una narrazione più diretta e celebrativa.

Nel comunicato diffuso a inizio anno, i due autori parlano di una decisione "collettiva" nel non portare avanti il film. Ma, secondo le indiscrezioni, si tratterebbe di una formula diplomatica per mascherare una scelta presa principalmente da Pharrell. Il regista francese, noto per il suo stile visivo distintivo in film come Se mi lasci ti cancello, avrebbe proposto una visione troppo personale per l'artista.

Il film è finito in un limbo, ma non è stato cancellato per motivi fiscali A differenza di altri titoli mai usciti, come Batgirl, Golden non è stato archiviato per recuperare le spese. La Universal Pictures ha infatti deciso di sostenere l'intero budget - circa 20 milioni di dollari - senza avviare una procedura di compensazione fiscale. Un elemento che lascia aperta la possibilità, seppur remota, che il film possa in futuro vedere la luce. Michel Gondry non ha rilasciato dichiarazioni, ma potrebbe esserci un accordo di riservatezza

Gondry, recentemente tornato alla ribalta con Il libro delle soluzioni, non ha commentato pubblicamente la vicenda. Secondo alcuni addetti ai lavori, un accordo di riservatezza potrebbe impedirgli di rilasciare dichiarazioni sul progetto, almeno per il momento.

Golden entra così nella lista sempre più lunga di film completati ma mai distribuiti. Resta il dubbio su cosa sia realmente accaduto tra Gondry e Pharrell: incomprensioni creative? O solo la difficile convivenza tra cinema d'autore e immagine pubblica?