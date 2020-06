Michael Shannon e Kate Hudson tra le star di Shriver

Michael Shannon, Kate Hudson, Don Johnson e Da'Vine Joy Randolph saranno i protagonisti della commedia Shriver.

Le riprese del progetto sono attualmente in pausa e il lavoro sul set, secondo quanto dichiarato dai produttori, dovrebbe presto riprendere.

Shriver è una commedia scritta e diretta da Michael Maren ispirandosi al romanzo scritto da Chris Belden. Facevano già parte del cast Jimmi Simpson, Zach Braff, Mark Boone Jr e Aja Naomi King.

Gli eventi si svolgono in una piccola università che spera di farsi strada nel mondo della letteratura. La situazione degli studenti sembra cambiare profondamente quando i giovani pensano di aver trovato Shriver, un famoso scrittore locale, che si nasconde da oltre 20 anni. Ma la persona che hanno individuato è un Shriver diverso, un tuttofare sfortunato che non ha mai letto un libro nella sua vita e ha difficoltà nel distinguera la realtà e la sua immaginazione.

Con niente da perdere, Shriver, accetta un invito a partecipare a un festival letterario, ma poi il vero scrittore si presenta all'evento.

Per ora non sono stati rivelati i dettagli dei ruoli affidati a Michael Shannon, Kate Hudson, Don Johnson e Da'Vine Joy Randolph.

Il film sarà prodotto da CaliWood Pictures di Jina Panebianco e Lucas Jarach, Robery Ogeden Barnum, Byron contribuirà alla produzione in collaborazione con Lucas Jarach e John Kesselman.