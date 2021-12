Michael Shannon e Jessica Chastain star della serie George & Tammy

Michael Shannon e Jessica Chastain dovrebbero essere i protagonisti della serie George & Tammy, progetto in sei episodi dedicati al complicato matrimonio tra George Jones e Tammy Wynette.

Le riprese iniziano domani in North Carolina e Abe Sylvia (Dead To Me) ha creato e prodotto il progetto che verrà realizzato anche grazie al sostegno di 101 Studios.

George & Tammy sarà composto da sei puntate che verranno dirette da John Hillcoat, regista di The Road.

Sembra che Michael Shannon seguirà lo stesso processo usato per Bohemian Rhapsody con lo scopo di ricreare la voce di George Jones, mentre Jessica Chastain dovrebbe interpretare i brani portati al successo di Tammy Wynette, come Stand By Your Man. A sostenere il progetto saranno Spectrum Originals e Paramount Network.

La serie si basa sul libro The Three of Us: Growing Up with Tammy and George, scritto da Georgette Jones, la figlia della coppia di star della musica country, che racconta le vicissitudini di una famiglia problematica, segnata dall'alcolismo di George e dalla separazione dei due artisti quattro anni dopo la nascita della loro bambina. Georgette ha trascorso molti anni prima di trovare la propria voce e diventare, a sua volta, una cantante di successo. Sylvia e Bryan Goluboff saranno sceneggiatori del progetto.