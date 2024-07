Michael Rooker si schiera con Kevin Costner: "Lasciate perdere la merda su Tiktok e guardate il vero cinema"

Avvio disastroso al botteghino per Horizon: An American Saga di Kevin Costner. Il primo dei quattro film previsti ha debuttato con soli 11 milioni di dollari al box-office americano. Michael Rooker ha preso le difese del progetto in un'intervista.

La star MCU interpreta il sergente maggiore Thomas Riordan e nel corso della chiacchierata con TMZ si è rivolto direttamente agli spettatori, esortandoli a recarsi in sala per vedere la prima parte dell'imponente lavoro di Kevin Costner.

Vero cinema

Michael Rooker non si è fatto pregare e ha invitato le persone a non perdersi Horizon:"È vero cinema, gente. Siate pronti. Non siamo abituati a quella roba. Siamo abituati ai film da 90 minuti. Tutto è da 90 minuti. Datemi una pausa e superate quella roba. Guardiamo un film che racconta davvero una storia in cui impari a conoscere i personaggi e arrivi a volergli bene o odiarli. Non tutto è velocità e montaggio".

Michael Rooker in una scena di Horizon

Interpellato sulla teoria che l'influenza di TikTok condizioni le abitudini odierne degli spettatori, Rooker è stato molto esplicito:"Assolutamente sì. Devono superare quella merda. Devono imparare a guardare il vero cinema! Lasciate perdere e andate a vedere il film, vi piacerà. Andate in bagno prima di entrare". Kevin Costner ha investito circa 38 milioni di dollari di tasca propria per il franchise western.

Warner Bros. si è occupata di finanziare soltanto la distribuzione con le spese del settore marketing a carico del regista. Nonostante il debutto flop, Kevin Costner non ha mostrato pubblicamente sconforto:"Se mettiamo così tanta pressione su questa cosa rischiamo di rimanere delusi. Sono davvero felice che Horizon abbia l'aspetto che volevo avesse e sarà così per il resto della sua vita. È davvero questo l'importante per me in questa fase".

Nel ricco cast del primo film sono presenti anche Sienna Miller, Sam Worthington, Giovanni Ribisi, Jena Malone e Abbey Lee.