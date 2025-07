Michael Madsen: svelata la causa del decesso dell'attore di Kill Bill e Le iene

L'attore Michael Madsen è scomparso qualche giorno fa a soli 67 anni. L'attore è stato trovato privo di sensi nella sua casa di Malibu lo scorso 3 luglio.

Dopo giorni di messaggi e tributi nei confronti di Madsen, è stato annunciato pubblicamente il motivo che ha portato alla morte dell'attore di Kill Bill e Le iene.

La causa della morte di Michael Madsen

In base a quanto confermato dal suo manager Roy Smith, Michael Madsen è morto a causa di un'insufficienza cardiaca:"Il referto medico è corretto: è morto per insufficienza cardiaca. Malattie cardiache e alcolismo sono stati fattori contribuenti".

Michael Madsen in una scena di Hell Ride

Non verrà disposta un'autopsia poiché il medico dell'attore ha firmato il certificato e il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles considera il caso chiuso, considerando la morte per cause naturali e senza alcun sospetto di reato.

I ricordi dei colleghi e dei familiari

Nei giorni successi alla sua morte, Michael Madsen è stato omaggiato da diversi attori e registi, come Harvey Keitel, che l'ha definito 'un grande poeta americano', ricordando anche una leggendaria scena de Le iene con il compianto Chris Penn, fratello minore di Sean e scomparso nel 2006.

Tra i ricordi più toccanti quello della sorella Virginia Madsen:"Mio fratello Michael ha lasciato il palcoscenico. Era forza e dolcezza. Malizia avvolta nella tenerezza. Un poeta travestito da fuorilegge. Un padre, un figlio, un fratello, scolpito nella contraddizione, temprato dall'amore che ha lasciato il segno".

Michael Madsen in una scena di Krach

Michael Madsen era particolarmente conosciuto per i ruoli nei film di Quentin Tarantino, tra cui Le iene e Kil Bill, oltre a The Hateful Eight e l'ultimo, C'era una volta a... Hollywood, recitando nel primo e nell'ultimo film diretti dal regista di Knoxville.