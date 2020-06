Michael Keaton star della serie Hulu Dopesick

Michael Keaton sarà protagonista di Dopesick, serie limited realizzata per Hulu incentrata sull'abuso degli oppiacei negli USA. Dopesick, composta da 8 episodi, sarà diretta dal premio Oscar Barry Levinson e scritta da Danny Strong e Warren Littlefield.

Dopesick, prodotta da FOX 21 Television Studios, si basa sul libro-inchiesta di Beth Macy del 2018 Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America. La serie Hulu, come il libro, si concentrerà su una cittadina mineraria della Virginia dove un medico di nome Samuel Finnix (Michael Keaton), descritto come un dottore della vecchia scuola che pratica il suo lavoro con gentilezza e dedizionex, si ritrova coinvolto in un intrigo segreto ordito da Big Pharma. Bert Salke, Presidente di FOX 21 Television Studios, ha dichiarato:

"Pur essendo a conoscenza del terribile dolore causato dalla crisi degli oppioidi per milioni in questo paese, siamo rimasti sconvolti quando Warren Littlefield ci ha mostrato il libro di Beth Macy, Dopesick. Di conseguenza, Danny Strong ha elaborato il suo racconto dell'epidemia di oppiacei che, come tipico del lavoro di Danny, si è rivelato ipnotico. Il fatto che Warren e Danny collaborino a questo progetto è il sogno di ogni studio. Insieme a Barry Levinson e Michael Keaton, abbiamo tutti i motivi per credere che questa storia importante sarà uno degli eventi televisivi del prossimo anno".

Dopesick vedrà Danny Strong, Barry Levinson e Littlefield nel teamn creativo insieme a Michael Keaton, che si occuperà anche della produzione esecutiva. Ecco cosa ha dichiarato Danny Strong:

"Sono così felice di raccontare questa storia con un'azienda coraggiosa e audace come Hulu. La crisi degli oppiacei è una delle storie più importanti del nostro tempo e sono onorato non solo di rendere omaggio alle sue vittime, ma anche di far luce sugli eroi che hanno reagito. Le leggi furono infrante e furono raccontate molte bugie. Il sistema ci ha deluso e Dopesick mostrerà a tutti come è successo".