Michael Keaton dice di aver "fatto schifo" in Dumbo: "Mi dà fastidio ancora oggi"

Michael Keaton ha recentemente riflettuto su una sua performance passata. Durante una nuova intervista con il New York Times, fatta insieme alle sue co-star di Beetlejuice Beetlejuice Winona Ryder, Catherine O'Hara e al regista Tim Burton, l'attore si è aperto sul suo ruolo nel film di Burton del 2019, Dumbo.

"Adoro lavorare con Tim, ma non credo che abbiamo mai analizzato davvero il motivo per cui lavoriamo così bene insieme; lo facciamo e basta", ha detto Keaton. "Penso di averlo deluso in un film, ma questo è quello che penso io, e mi dà fastidio ancora oggi. Ho fatto schifo in Dumbo". "Non so nemmeno di cosa stai parlando, ma vabbè", ha commentato Burton subito dopo.

Tim Burton voleva ritirarsi dopo Dumbo

Keaton ha interpretato il ruolo di V. A. Vandevere in Dumbo, in cui ha recitato insieme a Danny DeVito, Holt Farrier e Colin Farrell. Basato sul classico animato del 1941, la pellicola segue il viaggio di un giovane elefante che passa dall'essere uno zimbello a una star del circo.

Dumbo: Michael Keaton in una scena del film

I commenti di Keaton sulla sua interpretazione nel film arrivano dopo che Burton ha rivelato di aver pensato di ritirarsi dopo aver girato Dumbo. "Sinceramente, dopo Dumbo pensavo davvero che potesse essere la fine", ha detto a Variety all'inizio di questo mese. "Avrei potuto ritirarmi o diventare... beh, non sarei tornato ad essere un animatore, sarebbe finita", ha concluso il regista, aggiungendo che sia Mercoledì che il sequel di Beetlejuice gli hanno conferito un'energia nuova e la motivazione necessaria per continuare.

"Spesso, quando entri a Hollywood, cerchi di essere responsabile di ciò che fai con il budget e tutto il resto, ma a volte potresti perderti un po'", ha aggiunto. "Questo ha rafforzato in me la sensazione che è importante che io faccia ciò che voglio fare, perché allora tutti ne trarranno beneficio". Beetlejuice Beetlejuice uscirà nei cinema il 6 settembre dopo aver aperto la Mostra del Cinema di Venezia il 28 agosto, Keaton tornerà ad interpretare lo Spiritello Porcello del titolo.