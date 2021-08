Michael Jackson: nuove canzoni inedite in arrivo per il Re del Pop?

Aprite bene le orecchie, il Re del Pop potrebbe tornare! Secondo quanto affermato dalla famiglia di Michael Jackson, infatti, l'artista avrebbe lasciato alle sue spalle canzoni inedite da diffondere ai posteri.

In occasione di un'intervista con The Sun, Tito Jackson, fratello di Michael Jackson, ha dichiarato: "C'è ancora musica da distribuire. Michael ha lasciato dietro della musica!". A quanto pare, i piani della famiglia di Michael Jackson sarebbero quelli di dare vita a un nuovo album registrato in studio, il loro primo dal 1989. La volontà dei The Jackson sarebbe anche quella di registrare una canzone inedita del fratello.

Tito ha rivelato: "Sarebbe bellissimo tornare a registrare con Michael, in un certo senso. Proveremo a fare un tentativo con qualsiasi cosa possa funzionare! Si tratta di un qualcosa al di là del nostro controllo ma Sony prova sempre a coinvolgerci e noi siamo felici di poter partecipare". Nel 2016, Sony ha pagato alla famiglia Jackson ben 750 milioni di dollari la quota del catalogo musicale appartenente al Re del Pop. Infine, Tito ha dichiarato ancora: "Si tratta di un'idea splendida. Speriamo di poter offrire qualcosa di straordinario al pubblico!".

Recentemente, Tito Jackson si è esibito all'Happy Days Festival nel Surray insieme ai The Jacksons.