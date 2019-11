Michael Jackson: dopo il ciclone Leaving Neverland le sue canzoni di nuovo in radio in Nuova Zelanda, dopo che alcuni canali sembravano aver deciso di interromperne la trasmissione.

Michael Jackson continua a far discutere: dopo quanto accaduto a seguito dell'uscita di Leaving Neverland, alcune stazioni radio neozelandesi sembravano aver deciso di interrompere la trasmissione dei brani del cantante. Ora, le canzoni di Jackson sono tornate a popolare i canali radio della Nuova Zelanda.

Leaving Neverland, il documentario di Dan Reed, co-produzione di Channel 4 e HBO, e trasmesso in prima visione su NOVE qui in Italia, era stato (ed è ancora) fonte di animate discussioni in merito alla veridicità delle dichiarazioni di Wade Robson e James Safechuck, presunte vittime di abusi sessuali da parte del cantante scomparso nel 2009.

Nonostante un riscontro positivo da parte della critica, e il riconoscimento ufficiale da parte della giuria dei Primetime Emmy Awards come Miglior speciale documentario o non-fiction, la risposta del pubblico è stata molto più variegata e controversa.

Lo scorso marzo, ad esempio, in Nuova Zelanda, il gruppo MediaWorks sembrava aver sospeso la trasmissione dei brani di Jackson su alcuni canali radio di sua proprietà, come Breeze e More FM, estendendo poi il provvedimento ad altre emittenti.

"Noi di MediaWorks non vogliamo giudicare la colpevolezza o l'innocenza di Michael Jackson nei confronti delle accuse di pedofilia. Vogliamo solo assicurarci di mandare in onda la musica che il pubblico vuole ascoltare" aveva dichiarato Leon Wratt, Group Content Director della società.

E una dichiarazione simile era arrivata anche da un rappresentante di NZME Entertainment: "Le playlist cambiano di settimana in settimana, e al momento nelle nostre non è presente Michael Jackson".

Michael Jackson

Al momento, tuttavia, come riportato anche dal sito Stuff, alcune canzoni dell'artista sono state riproposte dalle varie emittenti, e gli ascoltatori sembrerebbero aver risposto positivamente alla decisione.

"Negli ultimi mesi, The Breeze ha visto un riscontro positivo in merito alla trasmissione dei brani di Michael Jackson, e di conseguenza, questi brani sono stati inseriti in alcune delle playlist" ha affermato un portavoce di MediaWorks, mentre Dean Buchanan, director di NZME entertainment group, ha ribadito che la musica del cantante è sempre stata parte degli archivi dei loro canali radio, e che "i nostri ascoltatori sono sempre al centro dei nostri pensieri quando decidiamo il materiale da mandare in onda. Per questo, le nostre playlist si evolvono di settimana in settimana in base a popolarità e rilevanza dei brani, in modo da assicurare una certa varietà".