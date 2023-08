Michael Jackson, Antoine Fuqua sul film biografico: 'Racconteremo i fatti, anche quelli negativi'

Il regista Antoine Fuqua ha spiegato quale approccio userà per portare sul grande schermo la storia di Michael Jackson con un film biografico.

Antoine Fuqua si occuperà della realizzazione di un film biografico su Michael Jackson e il regista ha condiviso qualche dettaglio dell'approccio che userà per portare sugli schermi la storia dell'icona della musica.

Il filmmaker ha accennato al progetto durante una sua apparizione a Good Morning America in occasione della promozione di The Equalizer 3, con star Denzel Washington.

Le dichiarazioni del regista

Il regista Antoine Fuqua ha parlato di Michael, il progetto biografico scritto da John Logan, già autore di successi come Skyfall, Il Gladiatore e The Aviator.

Durante la sua apparizione televisiva, il filmmaker ha spiegato: "Racconteremo Michael in base ai fatti che abbiamo a disposizione. Io e Graham King, che ha realizzato Bohemian Rhapsody, racconteremo i fatti come li sappiamo. Spetta al pubblico poi decidere quello che provano nei confronti di Michael".

Fuqua ha aggiunto spiegando il motivo per cui vuole portare la vita di Jackson sul grande schermo: "Era un artista grandioso. Era un essere umano. Mostreremo gli aspetti positivi, quelli negativi e quelli brutti... Racconteremo semplicemente i fatti".

Michael Jackson, 10 anni senza il Re del Pop: cosa resta di lui?

Il protagonista di Michael sarà Jaafar Jackson, il figlio di Jermaine, fratello di Michael Jackson e membro dei The Jackson 5.

Il giovane balla e canta da quando ha 12 anni e sembra aver conquistato Fuqua, che lo ha scelto per il difficile compito di interpretare il re del pop.