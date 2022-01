Michael J. Fox ha rivisto Ritorno al futuro a Natale: "Ad un certo punto sono scomparso..."

Ritorno al futuro è uno dei film più amati di tutti i tempi. Come capita a molti attori, anche Michael J. Fox fa parte di quel novero di interpreti che non ama rivedersi su grande schermo dopo la premiere. Eppure, l'eterno ragazzo ha raccontato di aver sentito l'urgenza di rivedere il film di Robert Zemeckis lo scorso Natale.

Ritorno al futuro: Christopher Lloyd e Michael J. Fox in una scena del film

Nel corso di un'intervista con CBS Mornings, Michael J. Fox ha rivelato di aver fatto un rewatch di Ritorno al futuro a Natale 2020. L'attore ha raccontato: "Stavamo decorando l'albero di Natale e io sono andato a prendere qualcosa nell'altra stanza. La TV era accesa e davano proprio Ritorno al futuro. Tra l'altro, il film era appena iniziato. Poi, dopo circa 20 minuti la mia famiglia si è accorta che non c'ero più, non stavo più decorando l'albero. Ci sono voluti circa 20 minuti o mezz'ora per capire che io e il cane ce ne eravamo andati! Mi hanno chiesto cosa stessi facendo e per quale motivo avessi deciso di guardare Ritorno al futuro. E io ho risposto: 'È davvero bello! Sono davvero bravo in questo film!'. Non me ne ero reso conto. Tutta quella roba folle era buona. Era solo quello che stavo facendo per sopravvivere al momento".

Il fatto che Marty McFly stesso si sia innamorato del film dimostra quanto sia accattivante. Michael J. Fox ha ricordato com'è stato girare il blockbuster e una serie televisiva di successo allo stesso tempo. L'attore ha rivelato: "La mia performance in quel film cercava solo di essere viva e autentica... Stavo facendo Casa Keaton di giorno e Ritorno al futuro di notte. Così mi sono seduto davanti alla TV e ho pensato: 'Wow, quel ragazzo ha fatto bene. Ha avuto molto da fare in quel periodo ma ha adempiuto al ruolo e ha fatto un buon lavoro'".

Scritto da Robert Zemeckis e Bob Gale, Ritorno al futuro è stato seguito dai due sequel Ritorno al futuro - Parte II e Ritorno al futuro - Parte III, girati in back to back.