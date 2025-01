Michael J. Fox e le star di Ritorno al futuro riunite in un video per gli abitanti di Los Angeles

Gli abitanti della California meridionale stanno affrontando uno dei più grandi disastri naturali con gli incendi in corso. Questi hanno causato l'evacuazione di migliaia di residenti, danni per oltre 50 miliardi di dollari e la distruzione di molte case a causa delle fiamme, con un numero crescente di vittime.

Il cast della trilogia di Ritorno al futuro si è riunito al Fan Expo New Orleans 2025 e ha inviato un messaggio speciale di sostegno alla popolazione della California.

Gli attori principali Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson e Thomas F. Wilson si sono seduti per condividere un messaggio di incoraggiamento, condiviso sull'account ufficiale X di Ritorno al futuro. La convention dei fan ha incluso anche l'evento "An Evening with the Cast of Back to the Future" (Una serata con il cast di Ritorno al Futuro), al quale ha partecipato anche Huey Lewis, la cui canzone "The Power of Love" è stata inserita nel film del 1985.

Il videomessaggio rivolto agli abitanti di Los Angeles

"Ehi ragazzi, questo è il cast di Ritorno al futuro", ha esordito Thompson all'inizio del video. "Vogliamo augurare a tutti voi il meglio e alla California, i nostri cuori e il nostro amore. Tenete duro. Ricordate che in futuro andrà meglio".

"Vi conosciamo, vi amiamo e avremo un futuro luminoso. Il futuro è luminoso", ha aggiunto Wilson. In cima al video, il messaggio recitava: "Abbiate cura di voi, mettevi al riparo, #bttf [i nostri] cuori sono con voi".

L'evento è stato caratterizzato anche da un improbabile crossover: Star Trek e Ritorno al futuro. Durante lo stesso evento, Michael J. Fox ha condiviso una foto con l'icona di Star Trek William Shatner, mentre entrambi partecipavano al terzo e ultimo giorno del Fan Expo New Orleans.