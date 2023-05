Michael J. Fox su quando ha deciso di smettere di recitare: "Ho pensato a C'era una volta a... Hollywood"

Michael J. Fox ha parlato del momento in cui ha deciso di dire addio alla recitazione.

Dopo aver scoperto, nel 1991, di avere il morbo di Parkinson, la star di Ritorno al Futuro aveva annunciato la sua scelta di smettere di recitare nel 2020.

Il momento dell'addio

L'attore Michael J. Fox, intervistato da Empire Magazine per promuovere il documentario sulla sua vita, ha ammesso che sul set della serie The Good Fight continuava a dimenticare le proprie battute, avendo perso la capacità di memorizzare velocemente gli script. La star ha aggiunto: "Ho pensato a C'era una volta a... Hollywood. C'è una scena in cui il personaggio di Leonardo DiCaprio non riesce più a ricordare le sue battute. Ritorna nel suo camerino e sta urlando contro se stesso nello specchio. Semplicemente impazzendo". Michael ha ricordato: "Ho avuto questo momento in cui stavo guardandomi allo specchio e ho pensato: 'Non riesco più a ricordare. Beh, andiamo avanti'. Ed è stato un momento di pace".

Fox ha inoltre ammesso che non ha particolari rimpianti, apprezzando quanto ottenuto nella sua carriera: "Mi sento un po' orgoglioso nei confronti di quanto ho ottenuto". L'amato protagonista di Ritorno al Futuro ha deciso di smettere di recitare a 58 anni dopo aver ottenuto cinque Emmy, quattro Golden Globe e un Oscar alla carriera.