Michael Fassbender interrogato da Richard Gere nel primo trailer della serie The Agency

Michael Fassbender e Richard Gere giocano al gatto e al topo nel primo trailer di The Agency, serie targata Paramount+. Fassbender, qui presente in duplice veste di interprete e produttore, veste i panni di un agente della CIA sotto copertura a cui viene ordinato di abbandonare la missione e fare ritorno alla Stazione di Londra. Quando l'amore che si era lasciato alle spalle ricompare, la relazione si riaccende e mette a repentaglio il suo lavoro.

Il thriller di spionaggio a sfondo politico vanta un cast stellare che include il veterano Richard Gere, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Katherine Waterston, John Magaro, Alex Reznik, Andrew Brooke, Harriet Sansom Harris, India Fowler, Saura Lightfoot-Leon e Reza Brojerdi.

La serie vede produttori esecutivi George Clooney e il regista inglese Joe Wright, che ha diretto i primi due episodi.

La storia di The Agency

Alla fonte di The Agency c'è la serie drammatica francese Le Bureau des Legendes, che racconta la vita quotiana e le missioni degli agenti della principale agenzia di sicurezza francese. Quella serie si concentrava sul Bureau of Legends responsabile della formazione e della gestione di agenti sotto copertura in missioni a lungo termine in aree con interessi francesi. Vivendo sotto false identità per anni, la missione di questi agenti è quella di identificare e reclutare buone fonti di intelligence, secondo quanto rivelato dalla sinossi. Le Bureau des Legendes è stata creata da Eric Rochant ed è una serie CANAL+ Creation Original prodotta da TOP - The Originals Productions e Federation Studios.

The Agency è stata commissionata da Showtime Studios e prodotta in assoziazione con 101 Studio. Jez e John-Henry Butterworth sono sceneggiatori e produttori esecutivi.