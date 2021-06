Michael Douglas: "Al diploma di mia figlia, mi hanno scambiato per suo nonno"

Michael Douglas, 76 anni, ha raccontato di aver partecipato al diploma di sua figlia Carys e di essere stato scambiato per suo nonno anziché per il padre.

In occasione di un episodio del The Kelly Clarkson Show, Michael Douglas, 76 anni, ha raccontato la strana esperienza al diploma di sua figlia Carys, di 18 anni, nata dal matrimonio con Catherine Zeta-Jones, e di essere stato scambiato per suo nonno.

Il protagonista de Il Metodo Kominski ha raccontato di essere stato scambiato per il nonno di sua figlia in occasione della sua laurea. Michael Douglas ha ricordato l'evento: "Tutto quanto è stato meraviglioso e io sono così orgoglioso di lei. Però è un po' rude sentirsi fare i complimenti dagli altri genitori che ti definiscono il nonno di tua figlia di 18 anni. Comunque, non l'ho presa sul personale. Alla fine cercavano tutti quanti di essere gentili con me!".

L'attore e Catherine Zeta-Jones hanno anche parlato della sensazione di solitudine in casa seguita al trasferimento di loro figlio Dylan: "Si tratta di qualcosa veramente spaventoso. Ci si accorge con tristezza di essere rimasti soltanto in due in casa". Le fotografie dell'evento che Michael Douglas ha condiviso sul suo profilo Instagram mostrano la famiglia stretta insieme a Carys e Dylan mentre prende in braccio sua sorella. In calce alle foto, l'interprete ha scritto: "Congratulazioni a Carys e all'intera classe di diplomati nel 2021. Io e tua mamma siamo così orgogliosi di te! Ti vogliamo bene e siamo così emozionati per il tuo futuro! Papà".

Qualche anno fa, Carys Douglas ha fatto gli auguri di buon compleanno ai suoi genitori (nati entrambi il 25 settembre) attraverso un post su Instagram in cui ha dichiarato: "Buon compleanno alle mie persone preferite. Grazie per essere le mie due fonti di ispirazione. Vi voglio più bene di quanto possiate immaginare". Secondo molti fan, i figli di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones sarebbero le copie dei loro genitori, una delle coppie più longeve di Hollywood.