Michael Douglas, la casa a Maiorca condivisa con l'ex moglie: "Non è stato piacevole"

In occasione di un'intervista con il quotidiano locale spagnolo Ultima Hora, Michael Douglas ha parlato della casa di Maiorca condivisa con la sua ex moglie (Diandra Luker) dopo il divorzio e ha definito quella situazione per nulla ideale.

Wall Street: Michael Douglas in una scena del film

Come riportato da Fox News, Michael Douglas ha ammesso di aver provato imbarazzo a condividere l'abitazione di Mallorca con sua moglie, Diandra Luker, dopo il loro divorzio. L'attore di 77 anni ha divorziato dalla Luker nel 2000 dopo ben 22 anni di matrimonio. Il divorzio è stato seguito da un lungo tira e molla per la risoluzione della faida attorno alla loro abitazione a Maiorca che, alla fine, è stata acquistata totalmente dal protagonista di Wall Street.

Michael Douglas ha raccontato: "Mia moglie sta molto meglio adesso che il nome della mia ex è totalmente scomparso da quella abitazione. In effetti, è stata una situazione davvero imbarazzante. Quei sei mesi non furono per nulla piacevoli. Adesso la vicenda è stata risolta e la casa è nostra al 100%. Quella abitazione sarà nostra per sempre. Ci sono molto legato e vorrei lo fossero anche i miei figli, i loro figli e così via".

Michael Douglas ha un figlio di 42 anni con Diandra Luker e due figli con Catherine Zeta-Jones. L'attore ha aggiunto: "Questa casa appartiene a me, Catherine, ai miei figli Cameron, Dylan e Carys. Adesso Catherine è molto felice di stare qui in Spagna".

In che modo Michael Douglas trascorre le giornate a Mallorca? L'attore ha raccontato: "Trascorro due ore a leggere il giornale. Poi facciamo sport. Alcuni giorni ospitiamo degli amici a pranzo. Poi riposiamo un po', ci svegliamo e iniziamo a lavorare perché il fuso orario ci impone di lavorare allo stesso orario in cui lavorano a Los Angeles".

Recentemente, Catherine Zeta-Jones ha condiviso una serie di selfie insieme al marito su Instagram. L'attrice farà parte del cast di Mercoledì, nuova serie di Tim Burton prodotta da Netflix. La Zeta-Jones doppierà il personaggio di Morticia Addams.