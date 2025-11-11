Michael Caine e Liza Minelli tra le star la cui voce verrà 'clonata' dall'Intelligenza Artificiale

La voce di star come Michael Caine e Liza Minelli verrà usata grazie all'Intelligenza Artificiale per creare contenuti di vario tipo.

ElevenLabs ha infatti svelato la lista delle celebrità che sono state inserite nella piattaforma Iconic Voice Marketplace, specializzata in progetti audio.

Una piattaforma che sfrutta le potenzialità dell'IA

La società ha stretto degli accordi con alcune star ancora in vita e con gli eredi di varie celebrità per lanciare l'iniziativa che permetterà agli utenti di richiedere l'accesso alle loro voci e utilizzarle per vari scopi commerciali e artistici.

Venezia 2017: uno scatto di Michael Caine al photocall di My Generation

Nella lista sono compresi, ad esempio, i nomi di Michael Caine, Art Garfunkel, John Wayne, Laurence Olivier, Judy Garland, Mark Twain, Rocky Marciano, Johnny Weissmuller, Thomas Edison, Lana Turner, Mickey Rooney, Montgomery Clift, Alan Turing, J. Robert Oppenheimer, e Rock Hudson.

Caine ha dichiarato: "Per anni ho prestato la mia voce a storie che hanno emozionato le persone, racconti di coraggio, di astuzia, dello spirito umano. Ora, sto aiutando altri a trovare la propria. Con ElevenLabs possiamo conservare e condividere le voci, non solo la mia, ma quella di chiunque. ElevenLabs è davvero in prima fila per quanto riguarda la tecnologia, usando l'innovazione non per rimpiazzare l'umanità, ma per celebrarla".

La voce dell'attore sarà inoltre usata per l'app ElevenReader, narrando così libri, articoli e file PDF.

Il coinvolgimento di McConaughey

Nella giornata di oggi, inoltre, Matthew McConaughey, che prossimamente collaborerà nuovamente con il creatore di True Detective, ha annunciato di aver investito nella società dichiarando: "Ho lanciato la mia newsletter, Lyrics of Livin', come modo per condividere storie e idee con la mia voce, rivolgendomi a chi vuole ascoltare. Ora, grazie a ElevenLabs, Lyrics of Livin' si sta espandendo con un'edizione in lingua spagnola, permettendoci di raggiungere ed entrare in connessione con un numero più elevato di persone".