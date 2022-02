Michael Bay non è felice del record conquistato dall'esplosione mostrata in Spectre

Michael Bay ha commentato il guinness dei primati stabilito da Spectre per la più grande scena di esplosione portata sul grande schermo.

Il regista conosce molto bene l'argomento e la sua carriera è contraddistinta da sequenze spettacolari all'insegna dell'azione e anche delle esplosioni.

In un'intervista rilasciata a Empire Magazine, Michael Bay ha quindi commentato il primato stabilito da 007 Spectre con la distruzione della base di Blofeld: "James Bond ha provato a prendersi il titolo di più grande esplosione al mondo. Ca***ate! È nostro".

Il regista faceva riferimento a una sequenza del film Pearl Harbor in cui si ricostruisce il bombardamento della base navale americana a Honolulu, della durata di ben 40 minuti. Il record, tuttavia, è stato stabilito da Spectre per l'utilizzo dell'equivalente di 136 chili di esplosivo per far esplodere la base segreta nell'avventura di James Bond.

Non è da escludersi che il regista, prossimamente, tenti di battere la concorrenza e stabilire nuovo record. Bisognerà quindi attendere i suoi prossimi progetti per scoprire se considerà il confronto con l'agente 007 una sfida da superare.