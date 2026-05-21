Michael Bay porta al cinema il clamoroso caso dei piloti USA abbattuti in Iran

Michael Bay affronterà l'attualità del conflitto con l'Iran nel suo nuovo film. Il regista, non nuovo al tema bellico avendo diretto nel 2016 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, collaborerà con la Universal Pictures per dirigere un film sui due piloti salvati dall'Iran durante l'Operazione Epic Fury di quest'anno, come confermato da Variety.

L'Operazione Epic Fury è un'azione militare contro l'Iran approvata dal Presidente Trump che ha avuto inizio nel febbraio 2026. Ad aprile, è stata messa in piedi una missione di salvataggio per recuperare due piloti di un F-15E Strike Eagle dell'aeronautica statunitense abbattuto a Bengasi. La vicinanza dei fatti rende il tema particolarmente scottante, ma Michael Bay non sembra intimorito dalle potenziali critiche al suo nuovo progetto che sta già attirando l'attenzione dei media.

Michael Bay sul set di Transformers: Age of Extinction

L'Operazione furia Epica diventa un film

Per il suo colossal bellico, Michael Bay si baserà su un libro di Mitchell Zuckoff che verrà pubblicato nel 2027 e che ricostruisce il salvataggio del due piloti americani. Quando un F-15E Strike Eagle è stato abbattuto durante l'Operazione Epic Fury all'inizio di aprile, due aviatori statunitensi sono rimasti intrappolati dietro le linee nemiche sui monti Zagros in Iran. Per recuperarli è stata messa in piedi una massiccia missione di salvataggio definita da Trump "una delle operazioni di ricerca e salvataggio più audaci nella storia degli Stati Uniti" che si è conclusa col recupero del pilota e dell'ufficiale addetto ai sistemi d'arma.

In precedenza, Michael Bay ha collaborato con le forze armate statunitensi in numerosi film, tra cui la saga di Transformers e 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi. In una dichiarazione, ha affermato: "Ho avuto una straordinaria collaborazione nel corso della mia carriera trentennale con il Dipartimento della Guerra e con i membri delle forze armate statunitensi. Nel mio film 13 Hours, nessuna squadra di soccorso ha risposto alla chiamata di aiuto. Questo film racconta la storia di tutti coloro che hanno risposto alla chiamata in una delle operazioni più complesse, intricate e ad alto rischio della storia recente. Celebra il vero eroismo e l'incrollabile dedizione dei nostri militari."

I nuovi progetti di Michael Bay

L'ultimo film diretto da Bay, il thriller con Jake Gyllenhaal Ambulance, uscito nel 2022, si è rivelato un flop al botteghino. Nel 2024 era previsto che Bay dirigesse un film d'azione con Will Smith, ma il progetto è naufragato a causa di presunte divergenze creative tra i due, che avevano già lavorato insieme in Bad Boys e nel sequel Bad Boys II. et Service durante il Super Bowl.