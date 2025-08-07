Michael Bay rinuncia alla regia di Fast and Loose per i disaccordi con Will Smith

Michael Bay ha deciso di abbandonare la regia del film Fast and Loose a causa delle differenze creative con il protagonista Will Smith.

Nonostante abbiano già collaborato in passato, i due non sono riusciti a risolvere i loro problemi e Netflix ha quindi annunciato che sta cercando un nuovo filmmaker a cui affidare il progetto.

L'addio di Bay al film

Fast and Loose racconterà la storia di un uomo che si risveglia a Tijuana senza avere alcun ricordo. Il personaggio interpretato da Will Smith cerca quindi di individuare i segreti del proprio passato, scoprendo che aveva una doppia vita: la prima come boss criminale e la seconda come agente sotto copertura per la CIA.

Transformers - L'ultimo cavaliere: Michael Bay al lavoro sul set del film

La sceneggiatura del film è firmata da Jon Hoeber, Eric Hoeber, Chris Bremner ed Eric Pearson.

Secondo le fonti di Deadline, a creare problemi sarebbe stato il tono del film: Michael Bay voleva dare maggior spazio all'azione, mentre Will Smith preferiva mettere al centro la comicità.

I prossimi impegni del regista

Le riprese dovrebbero prendere il via nel mese di ottobre e Netflix spera di trovare il sostituto del regista nelle prossime settimane.

Bay sembra stia valutando la possibilità di tornare nell'universo di Transformers e dovrebbe occuparsi di OutRun, film tratto dal popolare videogioco che avrà come star Sydney Sweeney, attrice al centro dell'attenzione dei media nelle ultime settimane a causa di una discussa campagna per American Eagle.

Il regista aveva già collaborato con Will Smith in occasione di Bad Boys, arrivato nei cinema nel 1995 e il cui successo aveva permesso di gettare le basi per un fortunato franchise cinematografico. I due attori sono rimasti amici e il progetto era tra i più attesi in fase di sviluppo per Netflix.