Michael Bay rivela di aver commesso un errore dopo Bad Boys: "Mio Dio, quanto ero stupido"

Micheal Bay ha diretto alcuni dei film d'azione più influenti di tutti i tempi, da Armageddon ai film Transformers anche se, ovviamente, il progetto che ha cambiato la sua vita è stato Bad Boys del 1995. A questo proposito, Bay ha parlato per la prima volta dello "stupido errore" che ha commesso dopo aver realizzato il film.

Michael Bay sul set del film Transformers

Che ci crediate o no, la Porsche 911 Turbo del 1994 che Will Smith guida in Bad Boys era in realtà il veicolo personale dello stesso Bay. Il regista ha recentemente scelto Instagram per rivelare di aver preso una decisione relativa all'auto di cui sembra essersi pentito amaramente.

Il cineasta ha svelato di aver venduto l'auto a un amico per un modico compenso e che il prezzo dell'auto oggi è di oltre 1 milione di dollari: "Riuscite a credere che la mia Porsche personale che ho usato in Bad Boys 1 - l'ho praticamente regalata ad un amico per 60.000 dollari - oggi è stata appena venduta a un'asta di auto per 1.300.000! Mio Dio, quanto ero stupido!".

Michael Bay sul set del film Transformers - La vendetta del caduto

Michael Bay ha inserito alcune macchine davvero stratosferiche nei suoi film, prima tra tutto forse la Camaro di Transformers del 2007. In Bad Boys II, del 2003, invece era presente una Porsche ancora più costosa e più adatta alle scene d'azione rispetto a quella del film originale.