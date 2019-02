Michael B. Jordan: un accordo con Amazon e due nuovi film in arrivo

Michael B. Jordan avrà un'annata particolarmente ricca di impegni: l'attore sarà il protagonista del film Tom Clancy's Without Remorse, che verrà distribuito, come rivelato nelle ultime ore, nei cinema americani dal 18 settembre 2020, e sarà inoltre attivo come produttore dopo aver stretto un accordo con Amazon.

La star di Creed - Nato per combattere avrà nel lungometraggio la parte di John Clark, uno dei personaggi ricorrenti dell'universo di Jack Ryan, di cui si racconterà il passato nei Navy SEAL. Michael dovrebbe poi essere il protagonista di un film tratto da Rainbow Six, il romanzo pubblicato nel 1998 in cui Clark è alla guida di un'unità che cerca di contrastare gli attacchi terroristici.

La casa di produzione Outlier Society Productions di proprietà di Jordan ha poi raggiunto l'accordo con Amazon Studios che prevede la realizzazione di alcuni progetti televisivi.

Jennifer Salke, a capo di Amazon Studios, ha dichiarato: "Uno dei motivi per cui è così entusiasmante fare affari con Michael, Alana Mayo e Outlier Society è che fanno parte di una nuova ondata di talenti creativi che enfatizzano la diversità, utilizzando il loro successo per dare potere agli altri. Non vediamo l'ora di offrire la loro visione a un pubblico globale che è alla ricerca di contenuti rivoluzionari e autentici".

L'attore sarà infine impegnato come protagonista e produttore del film Just Mercy, ispirato all'autobiografia dell'avvocato e attivista Bryan Stevenson, fondatore di Equal Justice Iniative.