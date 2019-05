Miami Vice, su Netflix in streaming da oggi!

Siamo a metà maggio ma il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Miami Vice, il film d'azione diretto da Michael Mann con Colin Farrell e Jamie Foxx protagonisti.

Nella pellicola, datata 2006, l'FBI chiede l'aiuto delle autorità di Miami per smascherare gli autori di un rilevante traffico di droga. Le indagini vengono affidate ai detective James 'Sonny' Crockett e Ricardo 'Rico' Tubbs, interpretati da Colin Farrell e Jamie Foxx che per trasformarsi in perfetti detective si sono preparati per tre mesi sul posto, frequentando le zone più malfamate di Miami. I due, sotto copertura, si infiltrano nella multinazionale criminale capeggiata da Arcangèl de Jesus Montoya (Luis Tosar).

Jamie Foxx e Elizabeth Rodriguez in una scena del film Miami Vice

I due vengono catapultati in una Miami livida dove il crimine tesse la sua tela, accumula ricchezza e impone la propria legge con la forza. Il volto dell'organizzazione è quello dell'ipnotica Isabella, una bellissima donna di origine cubano/cinese (Gong Li), moglie del trafficante d'armi e droga che sedurrà l'imperturbabile Sonny. In un vorticoso viaggio tra Florida, Colombia, Paraguay e Cuba, Sonny e Rico si troveranno coinvolti in un gioco al limite con la legalità in cui i distintivi non hanno alcuna importanza, dove bene e male danzano insieme.

Con una straordinaria colonna sonora firmata da brani degli Audioslave, Moby e Linkin Park, il nuovo lavoro di Michael Mann, già regista della prima stagione della serie che negli anni '80 ha segnato l'inizio di un nuovo modo di fare TV, ci regala una versione noir della Miami dei nostri giorni tra lusso e criminalità.

Miami Vice è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.