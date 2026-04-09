Metal Gear Solid: il film tratto dal videogioco ha trovato i suoi registi

Columbia Pictures ha affidato a Zach Lipovsky e Adam B. Stein il compito di occuparsi dello sviluppo dell'adattamento per il grande schermo.

L'adattamento cinematografico del videogioco Metal Gear Solid sembra finalmente aver trovato i suoi registi: saranno Zach Lipovsky e Adam B. Stein, reduci dal successo di Final Destination Bloodlines, a occuparsi ora dello sviluppo del progetto.

I due filmmaker collaboreranno con Columbia Pictures, grazie a un nuovo accordo stretto con Sony.

Il coinvolgimento dei due registi

Il film tratto da Metal Gear Solid sarà prodotto da Avi Arad e Ari Arad, mentre i due registi Zach Lipovsky e Adam B. Stein saranno coinvolti anche come produttori tramite la loro casa di produzione, Wonderlab.

La nuova società svilupperà film che verranno diretti dai due registi e altri progetti originali che vedrà i filmmaker coinvolti come produttori.

Tra i progetti del duo, che ha portato al successo Final Destination Bloodlines (di cui potete leggere la nostra recensione), c'è già un film animato intitolato Venom e un epico progetto sci-fi intitolato The Earthling, che li vede coinvolti come produttori accanto a Eric Heisserer e Scott Glassgold.

Parlando del film di Metal Gear Solid, i due registi hanno dichiarato: "Essendo da tempo grandi fan del gioco, siamo elettrizzati e onorati nel portare gli iconici personaggi e il mondo indimenticabile di Hideo Kojima in vita".

Il tentativo di portare il videogame sul grande schermo

Il gioco creato da Kojima per PlayStation ha al centro Solid Snake, un soldato che riceve la missione di infiltrarsi tra le fila di un gruppo di terroristi e liberare degli ostaggi.

Nel 2020 era stato annunciato che l'adattamento cinematografico, diretto da Jordan Vogt-Roberts, avrebbe avuto come star Oscar Isaac. Nel corso degli anni, tuttavia, il progetto non è mai andato oltre le prime fasi dello sviluppo.

L'attore, quattro anni fa, aveva ammesso che c'erano dei problemi nel lavorare all'adattamento del franchise. Isaac, in un'intervista, aveva dichiarato: "Stiamo cercando, stiamo cercando come Solid Snake. Stiamo salendo attraverso i condotti dell'aria, stiamo cercando la storia."

La notizia dell'accordo con Lipovsky e Stein sembra finalmente riaccendere le speranze dei fan del videogame che vogliono assistere alle avventure di Solid Snake sul grande schermo.