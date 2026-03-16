Alan Ritchson alimenta le speranze dei fan di Metal Gear Solid con un post sui social

L'attore, protagonista dell'apprezzata serie Reacher, è un grande fan del videogame di Kojima e ha confermato che sarebbe felice di essere la star di un film.

Alan Ritchson, con un post sui social, ha alimentato le speranze dei fan che venga realizzato un film tratto da Metal Geer Solid.

La star della serie Reacher, ha infatti condiviso un post che fa riferimento ai popolari videogame, scatenando l'entusiasmo dei suoi follower.

Il post che ha entusiasmato i fan di Metal Gear Solid

L'immagine pubblicata su Instagram mostra Alan Ritchson in una foto del suo personaggio in War Machine, ma in versione Solid Snake, il protagonista dei videogiochi.

L'attore ha quindi scritto nella didascalia: "Il Sogno. Prossimamente, La Li Lu Le Lo?".

Le sue parole in codice sono un riferimento a The Patriots, l'organizzazione che controlla il mondo proprio in Metal Gear Solid.

Il tentativo di portare il videogame sul grande schermo

Il gioco creato da Hideo Kojima per PlayStation ha al centro Solid Snake, un soldato che riceve la missione di infiltrarsi tra le fila di un gruppo di terroristi e liberare degli ostaggi.

Nel 2020 era stato annunciato che l'adattamento cinematografico, diretto da Jordan Vogt-Roberts, avrebbe avuto come star Oscar Isaac. Nel corso degli anni, tuttavia, il progetto non è mai andato oltre le prime fasi dello sviluppo.

L'attore, nel 2022, aveva ammesso che c'erano dei problemi nel lavorare all'adattamento del franchise. Isaac, in un'intervista, aveva dichiarato: "Stiamo cercando, stiamo cercando come Solid Snake. Stiamo salendo attraverso i condotti dell'aria, stiamo cercando la storia."

Dopo quelle sue dichiarazioni, nonostante il regista e la star fossero grandi fan del gioco e avessero espresso il loro impegno a realizzare il progetto, non ci sono più stati aggiornamenti.

Il post di Ritchson ha quindi rialimentato le speranze dei fan che sperano di assistere a un adattamento fedele e spettacolare.