Met Gala 2022: Jared Leto è stato scambiato per Fredrik Robertsson sul tappeto rosso

Jared Leto è noto per aver sempre catturato l'attenzione dei fan sfilando sul tappeto rosso del Met Gala ma adesso, grazie a Fredrik Robertsson, è riuscito a fare qualcosa di completamente nuovo: l'attore è stato scambiato per il noto influencer svedese da migliaia di persone.

Lunedì sera diversi fan hanno scelto Twitter per postare delle immagini dell'autoproclamato "fashion addicted" pensando che si trattasse di Jared Leto, dopo che lo svedese è arrivato sul tappeto rosso con quello che può essere descritto solo come un look ispirato alle creature marine.

La star dello street style è nota per i look che differenziano il genere e la passione per i designer d'avanguardia tra cui Tomo Koizumi e Noritaka Tatehana. "Ci stiamo preparando per il Met Gala 2022 e sono così fortunato ad avere il mio dream team svedese a New York con me, trasformandomi in... beh, vedrai", ha scritto Robertsson su Instagram prima dell'inizio dell'evento.

Fredrik Robertsson, che è anche caporedattore della rivista Boy, durante un'intervista di Vougue magazine del 2019, ha dichiarato: "Molte persone pensano che mi vesta per attirare l'attenzione: non lo faccio. Mi capita di amare la moda e mi è sempre piaciuta l'idea che ciò che indosso cambia il modo in cui la gente mi guarda e pensa a me. Non sento di avere uno stile; Creo personaggi con il mio stile. Mi piace vestirmi come mi sento e mi piace vestirmi per l'occasione."