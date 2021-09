Kim Kardashian ai Met Gala 2021, l'abito nero è un incubo claustrofobico (FOTO)

Kim Kardashian, come dimostrano le foto di ieri sera, ha scelto di dare il meglio di sé in quanto a stravaganza ai Met Gala 2021 scegliendo un abito nero che è stato definito come un vero e proprio "incubo claustrofobico". Dopo il famoso abito "effetto bagnato" del 2019, quest'anno la socialite ha rubato la scena presentandosi a volto coperto, completamente vestita di nero, con guanti e passamontagna.

La Kardashian ha fatto il suo ingresso al Met assieme a Demna Gvasalia, lo stilista di Balenciaga che ha firmato il look. Anche il designer era completamente mascherato e il look misterioso, e a tratti inquietante, dell'influencer e dell'artista ha attirato subito l'attenzione dei fotografi.

L'abito fasciava la star dalla testa ai piedi lasciando spuntare solo la sua coda di cavallo: questa non è la prima volta che Kim si presenta in pubblico a volto coperto e il motivo sembra essere legato all'ex marito Kanye West. Le apparizioni a volto coperto, a quanto pare, sono legate agli eventi promozionali di Donda, l'attesissimo album, appena uscito, di West.

Tutti sappiamo che lo scopo del Met Gala è attirare l'attenzione con un look stravagante e, da questo punto di vista, dobbiamo ammettere che Kim Kardashian non cessa mai di stupirci. Dopo il "nude look" di Thierry Mugler di due anni fa, quest'anno la star televisiva ha cambiato strategia presentandosi avvolta in quello che alcuni fan italiani hanno ironicamente definito su Twitter come "look da Dissennatore".