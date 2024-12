Messia di Dune: Anya Taylor-Joy ha confermato il suo ritorno nel terzo film della saga?

Denis Villeneuve ha recentemente condiviso un aggiornamento positivo sui piani della Warner Bros. per il terzo film della saga di Dune, confermando che la sceneggiatura dell'adattamento di Messia di Dune è ufficialmente in sviluppo.

Il regista ha anche confermato (anche se non è stata una sorpresa) che Anya Taylor-Joy avrà un ruolo molto più importante nei panni di Alia Atreides dopo il suo breve cameo nell'ultimo film.

Ora, la stessa Taylor-Joy ha parlato per la prima volta del suo ritorno nel terzo film della saga, anche se non ha rivelato molto circa l'estensione del suo ruolo: "Sì, il film è in fase di realizzazione e sono davvero entusiasta di farne parte", ha confermato la star in una nuova intervista a Collider, aggiungendo: "Sono una grande fan di tutti coloro che fanno parte del progetto e non vedo l'ora".

Furiosa: A Mad Max Saga, Anya Taylor-Joy e George Miller sul red carpet di Cannes 2024

Chi interpreta Anya Taylor-Joy in Dune?

Nella Parte Uno, apprendiamo che la madre di Paul Atreides, la Bene Gesserit Lady Jessica, è incinta della figlia del defunto Duca Leto. Quando i Fremen accolgono i sopravvissuti al massacro degli Harkonnen, Jessica accetta di diventare la nuova Madre Reverenda della tribù (non le viene data una vera e propria scelta) e viene "persuasa" a bere l'Acqua della Vita (una sostanza blu estratta da un giovane sandworm).

Denis Villeneuve: "Messia di Dune non sarà come una trilogia, ma sarà il mio ultimo film della saga"

Ciò conferisce a Jessica un'incredibile preveggenza e conoscenza delle generazioni precedenti, risvegliando al contempo capacità simili nella figlia non ancora nata, che inizia a comunicare con la madre e a influenzarne apparentemente le azioni.

Quando Paul ingerisce lo stesso liquido più avanti nel film, ha una visione di sua sorella Alia (Taylor-Joy), ormai cresciuta, in piedi vicino all'oceano su Arrakis. La donna dice al fratello che lo ama e che lo sta aspettando.