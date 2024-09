Meryl Streep protagonista della miniserie tratta da Le correzioni di Jonathan Franzen?

L'acclamato romanzo di Jonathan Franzen, Le correzioni, sta per approdare sul piccolo schermo grazie a CBS Studios. La miniserie in arrivo potrebbe essersi accaparrata una delle dive di prima grandezza grandezza nel cast.

Secondo un report di Puck, Meryl Streep sarebbe entrata in trattative per partecipare al progetto.

Al centro de Le correzioni si raccontano i problemi di un'anziana coppia del Midwest e dei loro tre figli adulti, che ripercorrono la loro vita dalla metà del XX secolo fino all'ultimo Natale insieme verso la fine del millennio. Pubblicato nel 2001, il romanzo è stato a lungo nella lista dei best seller del New York Times e ora potrebbe approdare sul piccolo schermo.

La popolarità de Le correzioni ha contribuito a consolidare la reputazione di Jonathan Franzen come uno dei principali romanzieri contemporanei. Inoltre, il romanzo è stato tradotto in più lingue, raggiungendo un pubblico globale ed espandendo il suo impatto oltre il mondo anglofono.

La sinossi

Protagonisti della storia sono Enid e Alfred Lambert, due anziani sposti che vivono in una città del Midwest americano trascinando le giornate nell'accumulo di oggetti, ricordi, delusioni e frustrazioni del loro matrimonio. Alfred è in preda ai sintomi di un Parkinson che preferisce ignorare, Enid sogna di radunare per un ultimo Natale i tre figli che ha allevato secondo le regole rigorose e i valori dell'America del dopoguerra, attenta a correggere ogni deviazione dal "giusto". Ma i tre figli se ne sono andati sulla costa orientale: Gary, dirigente di banca, è vittima della depressione e di una moglie infantile e testarda, Chip ha perso il posto all'università per "comportamento sessuale scorretto", Denise, chef di successo, conduce una vita privata molto discutibile secondo i Lambert.

Possiamo godere della presenza di Meryl Streep nella nuova stagione, la quarta, di Only Murders in the Building, attualmente su Disney+. L'attrice si prepara a fare ritorno nei panni di Miranda Lambert nel sequel del cult Il diavolo veste Prada.