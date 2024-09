Meryl Streep potrebbe entrare nel MCU? La casting director della Marvel non smentisce le ipotesi

Il Marvel Cinematic Universe potrebbe in futuro coinvolgere un'icona del cinema del calibro di Meryl Streep, come ha rivelato la casting director Sarah Halley Finn.

In precedenza si era parlato di un possibile coinvolgimento del premio Oscar sostenendo che avesse incontrato i vertici della Disney e, a quanto pare, le indiscrezioni non erano infondate.

La rivelazione della casting director

Durante la première della serie Agatha All Along, Halley Finn ha svelato chi vorrebbe coinvolgere nei prossimi progetti tratti dai fumetti. Sarah ha quindi ammesso senza esitazioni: "Meryl Streep! Potrebbe interpretare chiunque voglia".

La casting director, quando le è stato chiesto se ha già incontrato l'attrice, ha svelato: "Forse...".

Sarah ha aggiunto immediatamente: "Non abbiamo trovato il ruolo giusto, posso dirlo?".

Le ipotesi sul coinvolgimento del premio Oscar

Kevin Feige e il suo team potrebbero quindi forse essere al lavoro per trovare il ruolo giusto da proporre a Meryl, in modo da convincerla a entrare nel MCU.

Meryl potrebbe entrare nel MCU

I fan dovranno quindi attendere per scoprire se la prospettiva di un suo coinvolgimento diventerà qualcosa di più concreto ed è prevedibile che, fin da ora, online si scateneranno le ipotesi e le proposte riguardanti il personaggio perfetto per una star del suo calibro.

Tra i prossimi progetti del MCU ci sono anche i nuovi capitoli delle avventure degli Avengers che segneranno il ritorno di Robert Downey Jr, questa volta nella parte del villain Doctor Doom, e sarà quindi interessante scoprire se l'attore potrà essere impegnato sul set accanto a Streep, in queste settimane protagonista sul piccolo schermo in occasione della serie Only Murders in the Building.