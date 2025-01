Meryl Streep "ha fatto un buco grande quanto un'auto nella recinzione dei vicini" per sfuggire all'incendio

Fuga in stile MacGyver per la diva, che si è catapultata nel giardino dei vicini dopo aver tagliato la recinzione che separa le due proprietà per sfuggire alle fiamme

Meryl Streep ha dimostrato di avere tanto sangue freddo quanto certi personaggi dei suoi film. L'attrice è riuscita a sfuggire all'incendio che minacciava la sua casa di Los Angeles facendo un enorme buco nella recinzione e catapultandosi nel giardino dei vicini. A raccontarlo è il nipote, lo scrittore Abe Streep.

"Mia zia Meryl Streep ha ricevuto l'ordine di evacuare l'8 gennaio, ma quando ha cercato di andarsene, ha scoperto che un grande albero era caduto nel suo vialetto, bloccando la sua unica uscita", ha scritto Abe Streep in un articolo pubblicato dal New York Magazine.

"Determinata a scappare, ha preso in prestito le cesoie un vicino, ha fatto un buco grande quanto un'auto nella recinzione che condivideva con i vicini dall'altro lato e ha attraversato il loro cortile per fuggire", ha riferito lo scrittore residente nel New Mexico.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La devastazione di Los Angeles

Venezia 2019: Meryl Streep al photocall di The Laundromat

Abe Streep ha parlato anche con Martin Short, costar di Meryl Streep nella popolare comedy Only Murders in the Building, e ha raccontato l'esperienza dell'attore con l'incendio a Pacific Palisades. Sebbene Short abbia visto le fiamme dal suo balcone, è fuggito solo dopo che uno dei suoi figli, che vive nelle vicinanze, lo ha chiamato e gli ha detto di lasciare la casa. Tuttavia, il traffico in uscita dal quartiere era rallentato e gli ci è voluta "più di un'ora per coprire una distanza che normalmente richiederebbe cinque minuti", ha scritto Streep. L'attore si è assicurato di portare con sé i suoi album di foto di famiglia.

Quando gli ordini di evacuazione per i residenti della zona sono stati revocati il ​​27 gennaio, a Short è stato permesso di tornare e, con suo grande sollievo, ha trovato la sua casa sopravvissuta alle fiamme.

Meno fortunati, Billy Crystal, Jamie Lee Curtis, Anna Faris, Paris Hilton, Spencer Pratt e Heidi Montag, Mark Hamill e Mandy Moore hanno visto le loro case bruciate fino alle fondamenta. Anche l'attore Haley Joel Osment, che ha stabilito la sua residenza nella comunità di Altadena, devastata dall'incendio di Eaton, ha descritto la sua esperienza. L'attore de Il Sesto Senso ha perso 500 dischi e un pianoforte che i suoi genitori gli avevano regalato quando aveva compiuto 18 anni.