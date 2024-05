Meryl Streep accolta da una standing ovation di 2 minuti a Cannes 2024

Meryl Streep è stata accolta da una standing ovation al Festival di Cannes 2024, dove è stata premiata con la Palma d'oro onoraria.

Il pubblico ha travolto la star con gli applausi, proseguiti per oltre 2 minuti, situazione che ha emozionato profondamente il premio Oscar.

Un premio che celebra una lunga carriera

A consegnare l'importante riconoscimento a Meryl Streep è stata Juliette Binoche, che ha espresso la sua profonda ammirazione nei confronti della collega dichiarando: "Quando ti vedo sullo schermo, non vedo te... Da dove viene? Sei nata così? Non lo so, ma dentro di te c'è una credente, una credente che mi permette di credere". L'attrice francese ha inoltre ribadito che Meryl ha "cambiato il modo in cui consideriamo il cinema".

Streep ha invece ringraziato il festival francese per averla riaccolta dopo 35 anni dalla sua ultima apparizione sulla Croisette, avvenuta nel 1989. Meryl ha sottolineato che vedere il montaggio dedicato alla sua carriera è stato come "guardare dal finestrino di un treno ad alta velocità, vedere la mia giovinezza trasformarsi in mezza età fino a dove mi trovo su questo palco stasera. Così tanti volti, così tanti luoghi che ricordo".

L'attrice ha ricordato come, quando è stata al festival di Cannes per l'ultima volta, stesse per compiere 40 anni e pensava che la sua carriera fosse finita, ma è riuscita a continuare a lavorare grazie agli artisti davvero dotati con cui ha lavorato, tra cui anche Greta Gerwig che è presente in Francia come presidente della giuria.

Meryl Streep: i migliori film da vedere

Meryl ha sottolineato: "Sono semplicemente così grata che non vi siate stufati della mia faccia e non siate scesi dal treno. Mia madre, che di solito ha sempre ragione su tutto, mi ha detto: 'Meryl, mia cara, vedrai. Scorre via così tutto in fretta. Così velocemente'. Ed è vero, lo fa. Tranne che per il mio discorso, che è troppo lungo".