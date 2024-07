Meryl Streep star del biopic su Joni Mitchell di Cameron Crowe

L'ugola d'oro di Joni Mitchell riproposta dalla diva Meryl Streep, che in passato ha dimostrato le sue doti canore in Mamma Mia!

Una diva stellare per la nuova fatica di Cameron Crowe. Il regista innamorato della musica ha deciso di omaggiare la cantautrice canadese dalla voce angelina Joni Mitchell con un biopic che lo riporterà dietro la macchina da presa a dieci anni dalla sua ultima fatica, Sotto il cielo delle Hawaii. Secondo l'insider Jeff Snider, a interpretare la cantante nell'ultima fase della sua carriera sarà nientemeno che Meryl Streep.

Anche l'attrice Premio Oscar non si affanna ad accumulare ruoli. L'ultima sua apparizione risale alla satira politico-ambientalista Don't Look Up del 2021 e si trattava di un ruolo di supporto. Dopo la partecipazione alla serie Only Murders in the Building, Streep starebbe per fare ritorno al cinema grazie all'atteso lavoro di Cameron Crowe e che potrebbe entrare in produzione molto presto.

Un primo piano di Meryl Streep

Un film che ha radici lontane

Il film biografico su Joni Mitchell è un progetto profondamente personale per Cameron Crowe, ex giornalista di Rolling Stone negli anni '70, che ha intervistato la cantante nel 1979 ed è rimasto suo amico intimo, diventando letteralmente il suo assistente negli ultimi anni. Il duo ha lavorato insieme alla sceneggiatura per quasi 3 anni e secondo quanto anticipato finora, pare che non si tratti di un film biografico tradizionale.

"È simile a un'autobiografia, nel senso che Mitchell ha fornito input sulla sceneggiatura di Cameron Crowe ed è ansiosa di aiutarlo a raccontare la sua storia, poiché i due hanno imparato a fidarsi l'uno dell'altra nel corso degli anni" scrive Jeff Snyder, riferendo anche che, oltre a Meryl Streep, sarebbe già stata scelta anche l'attrice che interpreterà la cantautrice da giovane, ma il suo nome non è stato ancora reso noto.