Meryl Streep accetta di morire in un film della Pixar: il regista di Jumpers come l'ha convinta?

Daniel Chong era convinto che la star premio Oscar avrebbe detto no, a una scena simile e per giunta molto breve. Invece Meryl Streep ha capito immediatamente la gag e si è prestata a uno dei momenti più assurdi del film.

Quando si pensa a Meryl Streep vengono in mente alcuni dei ruoli più celebrati della storia del cinema. È difficile immaginare che un'attrice con tre Oscar e decine di candidature possa accettare un cameo destinato a durare pochissimi secondi prima di essere letteralmente schiacciata. Eppure è esattamente ciò che accade in Jumpers, il film Pixar arrivato quest'anno nelle sale e recentemente approdato su Disney+.

"Usavo Meryl Streep come esempio, senza pensare che l'avremmo mai avuta"

A raccontare il curioso retroscena è stato il regista Daniel Chong, che ha ammesso di aver vissuto con una certa ansia il momento in cui avrebbe dovuto spiegare all'attrice quale fosse il destino del suo personaggio. Perché il problema non era convincerla a partecipare. Il problema era dirle che sarebbe morta quasi subito.

Un primo piano di Meryl Streep

Parlando della lavorazione del film, Chong ha spiegato che il nome della celebre attrice circolava già nelle prime fasi dello sviluppo del progetto, ma soltanto come punto di riferimento creativo. "La cosa divertente è che utilizzavo Meryl come paragone per spiegare il personaggio agli altri", ha raccontato. "Dicevo che l'energia doveva essere quella di Meryl Streep, ma senza pensare minimamente che un giorno avremmo potuto davvero scritturarla."

La Regina degli Insetti che compare nel film, era stata infatti immaginata come una figura autorevole, rispettata e quasi regale. Una presenza capace di imporsi immediatamente sullo schermo. Quando si è aperta la possibilità di coinvolgere davvero Meryl Streep, il regista ha deciso di tentare. "A un certo punto ho pensato semplicemente: proviamoci e vediamo cosa succede."

La vera paura arrivò dopo

Secondo Chong, convincere l'attrice non fu particolarmente difficile. Durante una videochiamata in cui le presentò il progetto, ebbe subito l'impressione che fosse incuriosita dalla storia e dal tono del film.

La vera preoccupazione arrivò però quando fu costretto a svelarle il dettaglio più assurdo dell'intera operazione. "Pensavo che il vero ostacolo sarebbe stato dirle: "Meryl, devo avvisarti che non sopravviverai oltre la tua prima scena"." Una rivelazione che, ammette oggi il regista, considerava potenzialmente fatale per la trattativa. "Ero pronto ad accettare che fosse quello il motivo per cui avrebbe rifiutato. Dopotutto il personaggio resta nel film davvero per pochissimo tempo."

Meryl Streep in una scena

Quello che Chong non aveva previsto era che l'attrice avrebbe colto immediatamente il senso della gag. Non si trattava semplicemente di eliminare un personaggio. La comicità nasceva proprio dal fatto che il pubblico avrebbe riconosciuto la voce e il prestigio di Meryl Streep, aspettandosi inevitabilmente una presenza importante all'interno della storia. E invece no. Pochi istanti dopo la sua introduzione, la Regina degli Insetti viene schiacciata dalla protagonista Mabel, interpretata da Piper Curda.

"Ha capito perfettamente la battuta", ha spiegato Chong. "La parte divertente non è soltanto che la Regina degli Insetti venga schiacciata. È che venga schiacciata Meryl Streep." Il regista ritiene che proprio quell'effetto sorpresa renda la scena particolarmente efficace. "Lo spettatore pensa che rimarrà nel film molto più a lungo. Per questo il momento funziona."

"È stata al gioco fin dall'inizio"

L'aspetto che ha colpito maggiormente il regista è stata la disponibilità dell'attrice ad abbracciare completamente lo spirito della scena. "Meryl era assolutamente dalla parte della battuta", ha raccontato. "È una persona molto giocosa."

Una scena di Jumpers

Una caratteristica che forse il grande pubblico vede raramente associata a un'interprete spesso considerata sinonimo di prestigio e cinema d'autore, ma che secondo Chong è stata decisiva per rendere possibile quel cameo.

Oltre a Meryl Streep, il cast vocale di Jumpers - Un Salto tra gli Animali comprende Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm, Kathy Najimy, Dave Franco, Eduardo Franco e Sam Richardson. Pixar non ha ancora annunciato ufficialmente un seguito, ma Daniel Chong non ha nascosto il desiderio di tornare in quel mondo.

Il regista ha infatti dichiarato di avere già diverse idee per un possibile Jumpers 2.

Nel frattempo, uno dei momenti più memorabili del film resta proprio quel cameo lampo che nessuno si aspettava: Meryl Streep che entra in scena con tutta l'autorevolezza di una regina... e ne esce pochi secondi dopo, schiacciata da una gag che aveva capito meglio di chiunque altro.