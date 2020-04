Merlin, la serie completa su Netflix in streaming da oggi

Merlin arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di aprile 2020: sullo schermo tutte le cinque stagioni della serie tv fantasy iniziata nel 2008 e ambientata nell'universo di Camelot, con Mago Merlino, Re Artù e tanti altri personaggi.

n un regno fantastico popolato da oscure creature e personaggi misteriosi sorge la leggendaria città di Camelot, dove gli incantesimi e le magie, per volere del crudele tiranno Uther Pendragon, sono state bandite per sempre dal regno, pena: la morte. Quando Merlino, un giovane mago dotato di poteri straordinari, giunge nel regno, si fà subito molti nemici, compreso il Principe Artù, giovane e testardo erede al trono. Grazie alla guida del saggio medico di Uther, Gaius, Merlino imparerà ad usare i propri poteri non solo per sopravvivere, ma anche per rivelare gli occulti segreti che nasconde la misteriosa Camelot. Scoprirà così che il suo destino e quello dell'erede al trono Artù sono indissolubilmente legati.

Colin Morgan e Bradley James in una immagine promozionale della serie Merlin

L'idea per Merlin è stata sviluppata da Julian Murphy e Johnny Capps della Shine, gli stessi della serie fantastica Hex, a cui il responsabile fiction della BBC, Jane Tranter, ha commissionato la produzione con l'intenzione di realizzare qualcosa di adatto a tutta la famiglia, battendo la concorrenza di un progetto simile pensato per la domenica sera da Chris Chibnall. Dopo una preproduzione iniziata nel 2006, le riprese della serie sono iniziate nel marzo del 2008 in location divise tra il Galles e la Francia e sono state completate dagli effetti speciali realizzati da The Mill, la stessa ditta che si è occupata della serie Doctor Who ed il suo spin-off.

