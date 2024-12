Mercoledì è tornata: ecco Jenna Ortega nella prima immagine della seconda stagione

Dopo l'annuncio della fine delle riprese, Netflix ha diffuso in streaming la prima immagine ufficiale di Jenna Ortega nella seconda stagione di Mercoledì, il cui debutto sulla piattaforma digitale è stato confermato per il 2025.

Nei nuovi episodi, la Ortega tornerà alla Nevermore Academy sotto la supervisione della mente creativa dello show, Tim Burton, con il quale ha appena trascorso un'estate favolosa dopo che i due hanno collaborato anche al film campione d'incassi Beetlejuice Beetlejuice.

La prima stagione di Mercoledì ha visto l'adolescente depressa più famosa del mondo trasferirsi alla Nevermore Academy, l'accademia dove hanno studiato i suoi genitori, dove non si trova particolarmente bene con il resto del corpo studentesco. Così, fa quello che farebbe chiunque e decide di risolvere il mistero dietro gli omicidi che incombono sulla città di Jericho.

Jenna Ortega è Mercoledì nella prima immagine della seconda stagione

Mentre si trova lì, rimane invischiata in un triangolo amoroso tra Tyler (Hunter Doohan) e Xavier (Percy Hynes White), ma fortunatamente, nella prossima stagione abbandonerà gli intrecci sentimentali per concentrarsi un po' di più sulle celebri stranezze del personaggio.

Mercoledì 2: finite le riprese, quando arriveranno su Netflix i nuovi episodi?

In questa seconda stagione, la Ortega sarà accreditata anche come produttrice e la sua prima mossa è stata quella di concentrarsi maggiormente sull'oscurità della storia che è naturale per il personaggio e per la sua inquietante e bizzarra famiglia.

"Abbiamo deciso di concentrarci un po' di più sull'aspetto horror della serie", ha dichiarato. "Perché è così spensierato, e in uno show come questo con vampiri, lupi mannari e superpoteri, non ci si vuole prendere troppo sul serio. Per Mercoledì abbiamo rinunciato a qualsiasi interesse amoroso, il che è davvero fantastico".