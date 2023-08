Mercenari 4: azione, violenza e Megan Fox in lingerie nel trailer red band del film con Stallone & Co.

Lionsgate ha diffuso in streaming il nuovo trailer vietato ai minori de I Mercenari 4, quarto capitolo della saga action con protagonisti Sylvester Stallone e Jason Statham che debutterà nei cinema il 22 settembre prossimo.

Ecco come Lionsgate descrive il film: "_Una nuova generazione di star si unisce alle migliori star action per un'avventura adrenalinica in Expend4bles. Riuniti nei panni della squadra di mercenari d'élite, Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture e Sylvester Stallone si uniscono per la prima volta a Curtis '50 Cent' Jackson, Megan Fox, Tony Jaa, Iko Uwais, Jacob Scipio, Levy Tran e Andy Garcia.

Armati di tutte le armi possibili e delle abilità necessarie per usarle, gli Expendables sono l'ultima linea di difesa del mondo e la squadra che viene chiamata quando tutte le altre opzioni sono fuori discussione. Ma nuovi membri della squadra, con nuovi stili e tattiche, daranno a 'nuovo sangue' un significato completamente nuovo_

".

I mercenari 4, il teaser poster anticipa l'arrivo del trailer e promette: "Moriranno quando saranno morti"

Come rivelato in precedenza, non vedremo il ritorno di Arnold Schwarzenegger in questo nuovo capitolo della saga; tuttavia, i nuovi membri del team che abbiamo appena menzionato stupiranno sicuramente i fan.