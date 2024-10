Menendez, la casa dove Lyle ed Erik hanno ucciso i genitori è diventata una meta turistica

Il successo della serie Netflix e il rinnovato interesse mediatico nei confronti del caso dei fratelli Menendez ha reso la casa dove Lyle ed Erik hanno ucciso i genitori in una meta turistica.

La polizia di Beverly Hills, nel mese scorso, ha infatti ricevuto oltre 18 chiamate per segnalare rumori molesti e persone che stavano entrando in una proprietà privata.

Le conseguenze della popolarità data alla storia dei Menendez

Gli abitanti dell'area intorno a Elm Drive, dove si trova la casa che era di proprietà della famiglia Menendez quando si sono svolti i tragici eventi, hanno spiegato al Los Angeles Times che il quartiere sta attirando un gran numero di persone che vogliono dare un'occhiata al luogo dove è avvenuto nel 1989 l'omicidio.

I fratelli Menendez nella serie Netflix

Una delle persone che abita accanto all'ex casa dei fratelli Menendez ha spiegato al quotidiano: "Le persone escono dalle loro macchine, bloccano il nostro vialetto. Non ero nemmeno consapevole del fatto che la casa fosse dall'altra parte della strada. Era un quartiere piuttosto tranquillo fino all'uscita dello show Netflix".

Su TikTok sono poi apparsi numerosi video che mostrano dove si trova la casa e come arrivarci. La popolarità della serie Netflix ha persino causato la creazione di tour bus che fanno tappa davanti all'abitazione dove, attualmente, non vive per fortuna nessuno.

La curiosità dei turisti

Un turista italiano, Fabrizio Serra, ha spiegato che lo show è molto popolare e considera affascinante fare visita a questo luogo un'esperienza unica: "Qualcosa che vedi sempre sugli schermi... Hai poi l'opportunità di vederlo nella vita reale".

Erik e Lyle Menendez, che ora hanno 53 e 56 anni, grazie allo show prodotto da Ryan Murphy, hanno ottenuto l'attenzione necessaria a riportare il proprio caso in prima pagina e stanno sperando di ottenere l'opportunità di uscire di prigione, usando a proprio favore alcune prove che non erano state ammesse al processo che si era concluso con la loro condanna.