Men in Black II, Will Smith: "Frank il Carlino? Uno str..zo"

Will Smith e Tommy Lee Jones furono intervistati assieme nel 2002 durante il tour promozionale di Men in Black II; a proposito del carlino, il cane che era presente anche nel primo film, Smith dichiarò: "È stato fantastico lavorare con Frank il Carlino durante le riprese di Men in Black, ma stavolta si è comportato come un vero stronzo sul set."

Durante la stessa intervista Jones ha aggiunto: "Sì, Frank ha avuto un specie di crisi di identità dopo la sterilizzazione, mordeva tutti, correva via inaspettatamente e non dava ascolto al suo padrone, una vera seccatura."

Il carlino in questione, l'originale di Men in Black, fu usato di nuovo per interpretare Frank, ma poiché l'animale aveva ormai sette anni le truccatrici furono costrette ad utilizzare del trucco per nascondere la peluria grigia che il cane aveva introno al naso.

Su Rotten Tomatoes Men in Black 2 ha un indice di approvazione del 39%, con una valutazione media di 5,24 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Non avendo la freschezza del primo film, MIB 2 ricicla elementi dal suo predecessore con risultati contrastanti".