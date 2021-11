Men In Black 2, su Netflix in streaming da oggi

Men in Black II, il sequel del 2002 diretto da Barry Sonnenfeld con Will Smith e Tommy Lee Jones, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi!

Assieme a Bad Boys e Indipendence Day, la saga di Men in Black mette in luce tutto il talento di Will Smith. Il suo agente J (armato di immancabili occhiali da sole e neurolizzatore sparaflashante) buca lo schermo grazie a irresistibili doti ironiche e alla perfetta alchimia con il più ingessato e torvo collega interpretato da Tommy Lee Jones. Grazie a una storia semplice e avventurosa, capace di ribaltare in modo originale la percezione degli alieni al cinema, Men in Black viene ricordato anche per il tormentone musicale omonimo in cui il nostro ricorda a tutti le sue doti da rapper.

Will Smith in una scena del film Men in Black 2

Talmente ampio è stato il successo nella saga che è arrivato anche il "reboot" Men In Black International, in cui debutta ufficialmente l'Agente M di Tessa Thompson, la nuova recluta del gruppo di agenti segreti governativi, che, come Will Smith, viene subito messa a parte di uno sconvolgente segreto: gli alieni esistono e vivono sulla Terra sotto mentite spoglie. Al suo fianco c'è il miglior agente segreto in circolazione, l'Agente H interpretato da Chris Hemsworth.

