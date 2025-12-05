Men in Black 5 è in arrivo! Sony prepara la lavorazione del nuovo film con lo sceneggiatore di Bad Boys

Il quinto capitolo del franchise sci-fi inaugurato nel 1997 è pronto a tornare sullo schermo. Ci saranno anche Tommy Lee Jones e Will Smith?

È tornato il momento di rimettere gli occhiali da sole. La saga di Men in Black sta per tornare con un quinto lungometraggio, confermato ufficialmente da Sony Pictures, che ha scelto anche lo sceneggiatore che lavorerà allo script.

Si tratta di Chris Bremner, sceneggiatore di Bad Boys for Life e Bad Boys: Ride or Die, franchise che comprende anche Will Smith come co-protagonista, storico volto dei primi film di Men in Black al fianco di Tommy Lee Jones.

Chi tornerà in Men in Black 5?

Al momento, non è chiaro se gli Agenti J e K, interpretati da Tommy Lee Jones e Will Smith, faranno parte del progetto. D'altronde, Smith potrebbe essere allettato dalla presenza di Bremner alla sceneggiatura.

Sony nel 2019 aveva tentato di rilanciare il franchise con Men in Black: International e nuovi protagonisti, Chris Hemsworth e Tessa Thompson. Tuttavia, il risultato al botteghino è stato un fiasco e ora la major avrebbe deciso di tornare all'usato sicuro.

Tommy Lee Jones e Will Smith in una scena di Men in Black

I film di Men in Black hanno incassato circa 1,9 miliardi di dollari e Sony probabilmente è convinta che ci sia ancora margine per un successo ulteriore.

La saga degli uomini in nero contro gli alieni

Il primo Men in Black uscì nelle sale cinematografiche nel 1997, dopo il successo globale di Independence Day, nel quale recitò lo stesso Will Smith. Il primo capitolo fu un successo incredibile, anche favorito dall'ottima chimica sullo schermo tra Tommy Lee Jones e Will Smith.

In seguito vennero realizzati due sequel ufficiali, nel 2002 e nel 2012, oltre al film del 2019 rivelatosi un fiasco. Ad oggi, Sony non ha ancora confermato ufficialmente la produzione di un quinto film, anche se le voci sono molto insistenti e l'ingaggio di uno sceneggiatore come Chris Bremner è un passaggio fondamentale e sembra il primo tassello per il ritorno. L'autore ha lavorato anche alla scrittura di film come The Man from Toronto, e al film Netflix Fast & Loose.