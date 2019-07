Addio a Rip Torn, morto l'attore di Men in Black e The Larry Sanders Show

E' morto Rip Torn, star di Men in Black e The Larry Sanders Show.

E' morto all'età di 88 anni Rip Torn, attore noto per la partecipazione ai primi due film di Men in Black e al The Larry Sanders Show.

Rip Torn in una scena del film August

L'attore texano dal forte temperamento, noto per il ruolo del produttore Artie nella serie HBO The Larry Sanders Show, è morto ieri nella sua casa di Lakeville, Connecticut, circondato dall'affetto della moglie Amy Wright e delle figlie Katie and Angelica.

Nel corso di una lunga carriera, Rip Torn ha ricevuto una nomination all'Oscar nel 1984 per il ruolo del bevitore padre Marsh nel drammatico La foresta silenziosa. Anche The Larry Sanders Show, in onda dal 1992 al 98, ha fruttato all'attore sei candidature agli Emmy. Il suo personaggio era basato su Fred De Cordova, storico produttore del Tonight Show di Johnny Carson.

Torn ha ammesso di aver accettato l'ingaggio perché doveva un sacco di soldi ad alcuni membri della sua famiglia. I produttori lo hanno voluto dopo averlo visto recitare nel ruolo di un avvocato in Prossima fermata: Paradiso (1991). Il personaggio di Artie gli ha fruttato un ulteriore ingaggio in 30 Rock dove interpretava Don Geiss, CEO della General Electric e capo di Jack Donaghy (Alec Baldwin). Altro ruolo altra candidatura agli Emmy, la nona.

Dopo aver interpretato Zed, capo di un'organizzazione governativa top secret, nei primi due film sui Men in Black, Rip Torn ha recitato in Palle al balzo e The Legend of Awesomest Maximus (2011). Oltre alle commedie, l'attore si è distinto in ruoli drammatici conquistando una nomination ai Tony per il personaggio di Thomas J. Finley Jr. in La dolce ala della giovinezza di Tennessee Williams (1960) e recitando in Cincinnati Kid (1965).

Tra le sue performance più celebri al cinema vi è il ruolo del professore donnaiolo di college che diventa il confidente di David Bowie in L'uomo che cadde sulla Terra.

Noto per il carattere turbolento, Rip Torn è stato sposato dal 1963 al 1987 alla celebre attrice Geraldine Page, conosciuta all'Actors Studio a New York. I due fondarono il Sanctuary Theater Workshop off-Broadway nel 1976. Erano già separati quando la Paige morì per un attacco di cuore nel 1987 all'età di 62 anni. Rip Torn ha inoltre aiutato a lanciare la carriera della cugina, l'attrice Sissy Spacek, figlia di suo Zio Ed. Nel 2006 l'attore ha interpretato Luigi XV per Sofia Coppola in Marie Antoinette.