Memory: Peter Sarsgaard e Jessica Chastain nella prima foto del film di Michel Franco

Jessica Chastain e Peter Sarsgaard sono i protagonisti del film Memory, diretto da Michel Franco, di cui è stata diffusa una nuova foto.

Il progetto verrà presentato in anteprima mondiale a Venezia 2023, venendo successivamente proposto anche nel programma del festival di Toronto.

La sinossi del progetto

Il film Memory racconta la storia di Saul (Peter Sarsgaard) che riallaccia i contatti con la sua ex compagna di studi Silvia (Jessica Chastain).

La giovane lavora in una struttura che ospita adulti che soffrono di malattie mentali a New York. Silvia ha una vita semplice e strutturata: sua figlia, il suo lavoro, i suoi incontri con gli alcolisti anonimi. Incontra Saul nelle circostanze peggiori, dopo che lui l'ha seguita a casa dopo la reunion del loro liceo e lui lo trova bagnato e quasi congelato fuori dalla sua porta la mattina dopo. Il loro incontro a sorpresa avrà un profondo impatto su entrambi mentre aprono la porta al passato.

Memory: Peter Sarsgaard e Jessica Chastain in una foto del film

Nel cast del film ci sono anche Merritt Wever, Josh Charles, Elsie Fisher e Brooke Timber.

Michel Franco ha scritto e diretto il film, collaborando inoltre con il direttore della fotografia Yves Cape.

Il filmmaker ha sottolineato che voleva realizzare un progetto su due persone che non riescono, o non vogliono, ad adeguarsi alle aspettative spesso radicate in eventi che esistono solo nei loro ricordi. Ma il loro vivere ai margini offre una fuga dalle ombre del passato e una possibilità per costruirsi una vita nel presente.