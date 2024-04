Melrose Place, in sviluppo il reboot con Heather Locklear, Daphne Zuniga e Laura Leighton

I fan di Melrose Place potranno esultare perché alcuni membri del cast principale della serie torneranno per un sequel della serie tv cult anni '90. Sono state annunciate le presenze di Heather Locklear, Laura Leighton e Daphne Zuniga nel nuovo progetto targato CBS Studios.

Wallpaper di Heather Locklear

Scritta da Lauren Gussis, la nuova serie di Melrose Place riprenderà le fila della trama a venticinque anni dalla fine della serie originale, e fornirà un aggiornamento su alcuni dei personaggi più amati dello show, anche se uno di loro potrebbe non essere tra i protagonisti.

Un addio improvviso

Il ritorno di Melrose Place coincide con la morte di uno degli amici più cari del gruppo e per questo motivo i residenti storici di Melrose Place si riuniscono per onorare la persona scomparsa. Sarà l'occasione per rivangare vecchi traumi, amori, rancori e per rivelare nuovi segreti. Locklear, Leighton e Zuniga riprendono i ruoli di Amanda Woodward, Sydney Andrews e Jo Reynolds.

Melrose Place è la seconda serie del franchise di Beverly Hills 90210, prodotta da Spelling Television di Aaron Spelling per Fox. La serie è andata in onda per sette stagioni, dal 1992 al 1999 e racconta le vicende di un gruppo di giovani adulti abitanti in un complesso di appartamenti a Melrose Place, nell'area di West Hollywood. Heather Locklear è il volto simbolo dello show; dopo essere entrata nel cast come presenza ricorrente è stata promossa tra i personaggi principali e ha recitato in tutte le sette stagioni.

Il cast principale della serie nel corso degli anni comprendeva Thomas Calabro - unico attore ad essere presente nello show dal primo all'ultimo episodio prima della chiusura ufficiale - Josie Bissett, Doug Savant, Grant Show, Courtney Thorne-Smith, Rob Estes, Brooke Langton, Lisa Rinna, la futura star di Sex and the City Kristin Davis e la futura star di Streghe Alyssa Milano. Nel 2009 è stata realizzata una serie remake realizzata dai produttori di Smallville e ambientata sempre negli appartamenti siti a Melrose Place, West Hollywood.