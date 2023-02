Melissa Joan Hart ha confessato di aver avuto un flirt con Ryan Reynolds: "Era molto dolce"

Melissa Joan Hart, nota anche per il ruolo da protagonista nella serie Sabrina, vita da strega, è recentemente tornata indietro nel tempo raccontando di una cotta avuta per Ryan Reynolds, ai tempi ancora sconosciuto al grande pubblico.

Melissa Joan Hart ha parlato di quanto accaduto in un episodio del podcast Hey Dude... The 90s Called! dopo aver dichiarato di aver frequentato Chris William Martin, apparso con lei in Clarissa. "E poi c'è stata una piccola cosa con Ryan".

I due hanno infatti lavorato insieme in un film girato a Vancouver nel 1996 che ebbe il compito di presentare ai suoi futuri fan la serie Sabrina, vita da strega.

"Ho lavorato con Ryan Reynolds nel film 'Sabrina'. Nel primo film che abbiamo fatto, c'era Ryan", ha ricordato l'attrice e regista. Nella pellicola, la Hart interpretava Sabrina e Reynolds il suo interesse amoroso, Seth. Poco dopo, fu ordinata la serie andata in onda dal 1996 al 2003 a cui però Ryan Reynolds non prese parte.

Blake Lively e Ryan Reynolds danno il benvenuto al loro quarto figlio

Ryan Reynolds, a distanza di due anni, avrebbe raggiunto i primi successi con Due ragazzi e una ragazza. "Eravamo innamorati e carini. Era adorabile. Era davvero un bravo ragazzo", ha raccontato la Hart nel 2017 come riportato da CB. L'attrice aveva ricordato: "Non era come il Ryan Reynolds che tutti conoscono adesso. Era molto dolce."

Non è la prima volta infatti che l'attrice parla del flirt avuto con Ryan Reynolds. Secondo quanto riportato da PageSix, Melissa menzionò quanto accaduto nel 2017 nel corso dello show australiano 'Studio 10' dichiarando che la loro relazione non era andata oltre quel piccolo flirt poiché in quel periodo non era single.

La vita dei due attori ha poi preso strade diverse nel corso degli anni. Melissa Hart ha sposato nel 2003 il rocker Mark Wilkerson con il quale ha avuto tre figli. Ryan Reynolds e Blake Lively sono invece convolati a nozze nel 2012 e hanno da poco dato il benvenuto al loro quarto figlio.