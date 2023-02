Blake Lively e Ryan Reynolds danno il benvenuto al loro quarto figlio

Blake Lively e Ryan Reynolds hanno ufficialmente dato il benvenuto al loro quarto figlio. La notizia è arrivata proprio in queste ore grazie ad una foto pubblicata dall'attrice sul suo profilo Instagram.

Blake Lively ha dunque dato alla luce il suo quarto bambino avuto con Ryan Reynolds. I due attori, come riportato da People, non hanno ancora condiviso nessuna foto del nuovo membro della famiglia, ma la domenica del Super Bowl l'ex star di Gossip Girls si è mostrata in una foto senza più il pancione.

L'attrice appare nella prima immagine insieme al marito e alla madre di Reynolds e scrive: "Sono stata impegnata" mostrando anche alcuni piatti da gustare in famiglia durante il Super Bowl. Tra i tanti commenti di chi ha notato l'assenza del pancione di Blake Lively, molti sono stati di congratulazioni. "Post epico! Per tutti i motivi!!!" ha scritto il creatore di Deadpool, Rob Liefeld. E ancora, "Congratulazioni" scrive Marlene King, creatrice della serie Pretty Little Liars. Anche molti fan dell'attrice e della coppia si sono poi congratulati chiedendo a gran voce una foto della famiglia al gran completo.

La coppia, che aveva dato la notizia della quarta gravidanza dell'attrice nel mese di settembre, aveva parlato delle proprie emozioni nelle scorse settimane. Ryan Reynolds aveva infatti dichiarato: "Sono entusiasta! Dobbiamo esserlo. Sai, devi essere un'idiota per farlo quattro volte se non lo ami. Sarà pazzesco, ma siamo molto emozionati."

Anche Blake Lively aveva parlato della sua famiglia, sottolineando l'amore del marito per "le sue ragazze". "Ora io sono la sua casa, e le nostre ragazze sono la sua casa. E proprio come quel ragazzo di 19 anni [che era solito tornare a casa in Canada], corre a casa, sia che provenga dall'altra parte del mondo o da un incontro dall'altra parte della strada, è programmato per tornare a casa".

Le congratulazioni a una delle coppie più amate di Hollywood sono dunque obbligatorie, e un benvenuto al nuovo arrivato che porta la famiglia a raggiungere quota sei componenti.