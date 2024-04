Abigail: Melissa Barrera alle prese con una terrificante vampira bambina nel nuovo trailer

È stato diffuso un nuovo trailer dell'horror Abigail, in arrivo nelle sale il 19 aprile. Il film segna il ritorno al genere per la star Melissa Barrera, che sarebbe dovuta tornare nel prossimo sequel Scream 7 prima di essere licenziata.

In Abigail, la Barrera interpreta una parte di un gruppo di aspiranti rapitori che vengono minacciati quando la bambina che rapiscono si rivela essere una vampira assetata di sangue. Il film è opera dei registi di Radio Silence Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, che hanno co-diretto Abigail. Il duo di registi ha già lavorato con Barrera in Scream del 2022 e in Scream VI del 2023. Guy Busick, che ha co-sceneggiato i due precedenti film di Scream, ha scritto Abigail con Stephen Shields (Hole - L'abisso).

Melissa Barrera: "In the Heights doveva cambiarmi la vita, quando non è accaduto è stato un trauma"

Locandina di Abigail

I dettagli del film

La sinossi ufficiale di Abigail recita: "I bambini possono essere dei mostri. Dopo che un gruppo di aspiranti criminali ha rapito la figlia dodicenne ballerina di un potente personaggio della malavita, tutto ciò che devono fare per riscuotere un riscatto di 50 milioni di dollari è sorvegliare la bambina durante la notte. In una villa isolata, i rapitori iniziano a diminuire, uno dopo l'altro, e scoprono, con crescente orrore, di essere intrappolati con una bambina non normale".

"Tutti i nostri film sono cruenti", hanno avvertito i registi a proposito del contenuto della pellicola. "Ma direi che questo è sicuramente il più cruento. Abbiamo passato molto tempo a scusarci con i nostri attori per questo film! Voglio dire, il sangue è nel DNA di un film di vampiri, e la quantità di sangue in questo film è... è piuttosto estrema!".

Alisha Weir - che ha interpretato il personaggio principale in Matilda the Musical di Roald Dahl su Netflix - ha il ruolo della vampira dodicenne. Oltre a Melissa Barrera tra gli altri membri del cast figurano Dan Stevens, Kathryn Newton (Ant-Man and the Wasp: Quantumania), William Catlett, Kevin Durand (X-Men le origini - Wolverine) e il compianto Angus Cloud (Euphoria).

William Sherak produce insieme a Paul Neinstein e James Vanderbilt per Project X Enetertainment insieme a Tripp Vinson e Chad Vilella di Radio Silence. Ron Lynch e Macdara Kelleher sono i produttori esecutivi. Abigail uscirà nelle sale il 19 aprile 2024.