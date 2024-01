Melissa Barrera alla dimostrazione pro-Palestina che ha paralizzato il Sundance 2024

La manifestazione a favore dei Palestinesi ha bloccato la via principale di Park City, tra i partecipanti la star di Scream 6 Melissa Barrera.

Intonando il coro "dal fiume al mare, la Palestina sarà libera", Melissa Barrera si è unita a quasi 100 manifestanti filo-palestinesi che hanno bloccato la Main Street di Park City al Sundance Film Festival 2024. Con lei anche l'attrice Indya Moore.

Marciando nella via principale innevata, i manifestanti sono stati scortati dalla polizia e, naturalmente, circondati invasi dai media. Considerato l'enorme attenzione mediatica che il Sundance attira ogni anno negli USA, catturare l'attenzione della stampa era chiaramente parte dello scopo della manifestazione di ieri.

I manifestanti hanno criticato la posizione dell'amministrazione Biden nei confronti di Israele e la forte fedeltà allo Stato ebraico in seguito agli orrori dell'attacco omicida di Hamas contro Israele il 7 ottobre, riciclando perfino un vecchio canto contro la guerra del Vietnam. Con cartelli che definivano il presidente Biden un "macellaio", i manifestanti hanno urlato: "Genocida Joe, che ne dici? Quanti bambini hai ucciso oggi?"

Naturalmente non sono mancate le voci contro. Mentre una manciata di contro-manifestanti dall'altra parte della strada sventolavano bandiere israeliane, altri si sono rivolti ai manifestanti filo-palestinesi spiegando loro che i terroristi "hanno ucciso" membri delle loro stesse famiglie.

Le posizioni politiche di Melissa Barrera sulla guerra tra Israele e Palestina hanno portato al suo licenziamento dal franchise di Scream . L'attrice, ospite del Sundance per presentare l'horror indie Your Monster, ha richiesto più volte il cessate il fuoco a Gaza schierandosi per una risoluzione pacifica del conflitto.